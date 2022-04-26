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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta aşının önemi anlatıldı

İHA

Kars'ta aşının önemi anlatıldı

Kars'ta her yıl 2430 Nisan tarihleri arasında kutlanan ‘Aşı Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde stant açılarak vatandaşlara aşının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü’nce Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Valilik Parkı’nda açılan stant da vatandaşlara boğmaca, difteri, tetanoz, çocuk felci ve diğer aşılar hakkında bilgilendirme yapılarak aşının insanlar için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Ihlara Çalıkoğlu ''Bu standımızın amacı aşının önemi ve aşı haftası ile ilgili bilgilendirme vermektir. Aşı haftası her yıl Nisan ayının son haftası olan 2430 Nisan arasında biz ‘Aşı Haftası’ etkinliğini sürdürmekteyiz. Aşı haftasının amacı her yaşta insanı hastalıklara karşı korumak için aşılamaya teşvik etmektedir” dedi.
Dr. Çalıkoğlu, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilen temamız da ''Herkes için uzun bir yaşam'' düşüncesini insanlarımıza ve vatandaşlarımıza idrak ettirmeye çalışmaktayız. Aşıları uygun sayılarda ve uygun aralıklarla çocuklarımıza yapıldığı zaman yeterince korumuş olduğu görüşündeyiz. Aşı ile önlenebilir hastalıkların sıklığı artmaktadır bu demek oluyor ki, aşılanarak bağışık hale gelen bir toplum amaçlamaktayız ve hastalıkların yayılmasına karşı bir direnç oluşturmaktayız” diye konuştu.
Öte yandan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme standında görevli doktorlar, vatandaşlara aşının önemini anlattı.
2430 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Aşı Haftası, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu yılki teması ''Herkes için uzun bir yaşam'' olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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