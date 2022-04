Başkonsolos Guliyev’den Başkan Çalkın’a anlamlı mektup!

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’a kendilerine her dönem vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

Başkonsolos Nuri Guliyev, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’ı makamında ziyaret etti.

Yazdığı mektubu Başkan Çalkın’a teslim eden Başkonsolos Nuri Guliyev, “Hem bayramlarda hem de anım günlerimizde hep yanımızda oldunuz. Özellikle belirtmek istediğim 44 günlük savaşımız esnasında ki, zaferle sona erdi. Her gün yanımızdaydınız. Savaşın tam başından itibaren savaşın 44 günün de yanımızdaydınız. Zaferden sonra da kutlamalarda ilk siz vardınız. Ve bundan sonra ki bütün her şeyimizde Adem Çalkın AK Parti İl Başkanı olarak hep yanımızdaydı. Devletimizin adına yaptığımız bütün programlarda hep yanımızdaydınız. Özellikle bunu belirtmek istiyorum ki hep arka planda da olsa desteğini gördük. Geçen 6 yılda ilk sıradasınız. İki devlet adına yaptıklarınız gurur vericidir. Bizim açımızdan büyük bir manevi değeri vardır. Bu manevi değeri en azından bir teşekkür yazımızla iletmek istedik” dedi.

Aldığı anlamlı mektup ile duygulandığını ifade eden Adem Çalkın, Bu ilişkiler karşılıklı kardeş ülkemizin temsilcisi olarak bugün bizi kucaklamanız, bu şehirde ki yapıcı tavırlarınız hakikaten Azerbaycan Devletini en güzel şekilde ilimizde temsil etmeniz, bize olan yakınlığınız bunları doğruyor. Tabi Cumhurbaşkanımız recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan liderinin ikisinin çok kardeş ilişkisi var. Bir birlerine kardeşim diye sarılıyorlar. Bu kardeşim diye sarıldıkları bir ortamda bizlerde ellete kardeşliğimiz tam anlamıyla ortaya koymamız gerekiyor. Bu arada sizin bize yaklaşımınız, bizim de bu şekilde kardeşliğimiz pekiştirmemiz çok önemli, biz iki devlet, bir milletiz. Bunun gereği olarak biz de sizin her zaman yanınızdayız” diye konuştu.

Başkonsolos Nuri Guliyev, daha sonra Başkan Çalkın’a yazdığı mektubu takdim etti.

