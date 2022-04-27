Başkonsolos Guliyev’den Başkan Çalkın’a anlamlı mektup!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkonsolos Guliyev’den Başkan Çalkın’a anlamlı mektup!

İHA

Başkonsolos Guliyev’den Başkan Çalkın’a anlamlı mektup!

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’a kendilerine her dönem vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.
Başkonsolos Nuri Guliyev, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’ı makamında ziyaret etti.
Yazdığı mektubu Başkan Çalkın’a teslim eden Başkonsolos Nuri Guliyev, “Hem bayramlarda hem de anım günlerimizde hep yanımızda oldunuz. Özellikle belirtmek istediğim 44 günlük savaşımız esnasında ki, zaferle sona erdi. Her gün yanımızdaydınız. Savaşın tam başından itibaren savaşın 44 günün de yanımızdaydınız. Zaferden sonra da kutlamalarda ilk siz vardınız. Ve bundan sonra ki bütün her şeyimizde Adem Çalkın AK Parti İl Başkanı olarak hep yanımızdaydı. Devletimizin adına yaptığımız bütün programlarda hep yanımızdaydınız. Özellikle bunu belirtmek istiyorum ki hep arka planda da olsa desteğini gördük. Geçen 6 yılda ilk sıradasınız. İki devlet adına yaptıklarınız gurur vericidir. Bizim açımızdan büyük bir manevi değeri vardır. Bu manevi değeri en azından bir teşekkür yazımızla iletmek istedik” dedi.
Aldığı anlamlı mektup ile duygulandığını ifade eden Adem Çalkın, Bu ilişkiler karşılıklı kardeş ülkemizin temsilcisi olarak bugün bizi kucaklamanız, bu şehirde ki yapıcı tavırlarınız hakikaten Azerbaycan Devletini en güzel şekilde ilimizde temsil etmeniz, bize olan yakınlığınız bunları doğruyor. Tabi Cumhurbaşkanımız recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan liderinin ikisinin çok kardeş ilişkisi var. Bir birlerine kardeşim diye sarılıyorlar. Bu kardeşim diye sarıldıkları bir ortamda bizlerde ellete kardeşliğimiz tam anlamıyla ortaya koymamız gerekiyor. Bu arada sizin bize yaklaşımınız, bizim de bu şekilde kardeşliğimiz pekiştirmemiz çok önemli, biz iki devlet, bir milletiz. Bunun gereği olarak biz de sizin her zaman yanınızdayız” diye konuştu.
Başkonsolos Nuri Guliyev, daha sonra Başkan Çalkın’a yazdığı mektubu takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burası Antarktika değil, Aygır Gölü Nisan ayında Kars’ta buzulları aratmayan görüntüler Hazırlıklarını yapan balıkçılar buzların çözülmesini bekliyor
YEREL HABERLER Burası Antarktika değil, Aygır Gölü Nisan ayında ...
Kars'ta aşının önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Kars'ta aşının önemi anlatıldı
Kars’ta bulutların suya yansıması görenleri büyüledi “Orta Asya Stepleri gibi”
YEREL HABERLER Kars’ta bulutların suya yansıması görenleri ...
Kars OSB’de 3 imarlı arsa ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER Kars OSB’de 3 imarlı arsa ihaleye çıkıyor
Kaymakam Karakaş TSM’de
YEREL HABERLER Kaymakam Karakaş TSM’de
Kars MHP’den iftar MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel: “Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz”
YEREL HABERLER Kars MHP’den iftar MHP Kars İl Başkanı Tolga ...
Ulu Cami'de Ermeniler 285 Türk'ü diri diri yaktı
YEREL HABERLER Ulu Cami'de Ermeniler 285 Türk'ü diri diri yaktı
Kars’ı BAL’da Kars 36 Spor temsil edecek
YEREL HABERLER Kars’ı BAL’da Kars 36 Spor temsil edecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.