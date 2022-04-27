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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altun, esnafı bir araya geldi

İHA

Başkan Altun, esnafı bir araya geldi

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, esnafla bir araya geldi.
Kars’ın selim ilçesi Belediye Başkanı Coşkun Altun, ilçe merkezinde bulunan esnafı tek tek ziyaret ederek kandillerini kutladı. Altun, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi, yapılması gerekenleri anlattı.
2 dönemdir Selim Belediye Başkanlığı’nı yürüten AK Partili Başkan Coşkun Altun, durmak bilmiyor. Belediye de mesaiye başlamadan önce ilçe vatandaşları ve esnafı ziyaret eden Altun, esnafla ilçeye ne yapılabiliri konuşuyor, esnaf ve vatandaşların fikirlerini alıyor.
2 dönemde Selim’de çok önemli projeleri hayata geçiren Başkan Altun, yaptığı kent meydanı, parklar, belediye hizmet binası, sıcak asfalt yol, oto gar, kaldırım ve ilçenin doğal gaz sorunlarını tek tek çözdü. Selim’i yaşanılabilir bir hale getiren Başkan Altun, vatandaş odaklı hizmet vermeye devam ediyor.
Kandil dolayısıyla esnafı ziyaret ettiğini ifade eden başkan Coşkun Altun, “Kadir Gecesi dolayısı esnafımızı ziyaret ettik. Hem kendilerini kutladım, hem de sohbet etme imkanı buldum. Biz Selim’i daha güzel, daha yaşanabilir hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Allah çok şükür çok önemli projeleri hayata geçirdik. Bundan sonrada çalışmalarımızı aynı şekilde sürdürüyoruz. Tabi biz projelerimizi hayata geçirmeden önce esnaf ve vatandaşlarımızın da fikirlerini alıyoruz. Çünkü burada birlikte yaşıyoruz. Amacımız daha güzel bir Selim, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz” dedi.
Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yazmak yerine esnaf ve vatandaşı ziyaret ederek kandillerini kutlayan Altun, esnafa hayırlı işler dileyerek bir süre sohbet etti. Cadde de vatandaşlarla görüşen Altun, daha sonra belediyeye geçti.

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