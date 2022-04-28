Meteorolojiden Kars için sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden Kars, Iğdır ve Ağrı için sağanak yağmur uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi etkili olacak gök gürültülü sağanak yağmur sonrası oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; “Öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı ve Iğdır’ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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