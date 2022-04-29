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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pınar, giyemediği gelinliği ile son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Pınar, giyemediği gelinliği ile son yolculuğuna uğurlandı


Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta yaşayan Pınar Kadirhan (43), 22 yıldır beklediği karaciğer nakli sırasında hayatını kaybetti. Pınar'ın sağlıına kavuşup evlenme umuduyla aldığı gelinliği mezarına örtülerek üzerine karanfil bırakıldı.
Kars kent merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Çakmak köyünde çiftçilik yapan İlyas ve Mavuş Kadirhan çiftinin 3 çocuğundan 2'ncisi olan Pınar´ın 22 yıl önce gittiği hastanede karaciğer rahatsızlığı ortaya çıktı. Doktorların nakil yapılması gerektiğini söylediği Pınar, Sağlık Bakanlığı'nın organ nakli sırasına girdi. Nakil olduktan sonra evlenme umuduyla gelinliğini de alan Pınar, uygun bir organ için bekleyişe başladı. Geçen sürede çeşitli kentlerde 4 kez uygun karaciğer bulunmasına rağmen imkansızlıklar nedeniyle gidemeyen Pınar'a umutlandıran haber Erzurum'dan geldi. 21 Nisan günü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nden görevlilerin aradığı Pınar, bir gün sonra da nakil için ameliyata alındı. Samsun'da trafik kazasında ölen kişinin karaciğeri, ameliyatla Pınar'a nakledildi. Ancak karaciğer vücuda uyum sağlamadı. Bunun üzerine yeniden ameliyata alınan Pınar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Pınar´ın ölümü, ailesini hüzne boğdu.
GELİNLİĞİ MEZARINA ÖRTÜLDÜ
Pınar´ın cenazesi, babası İlyas ve ağabeyi Cenk Kadirhan tarafından teslim alınarak köyüne götürüldü. Cenazede Pınar'ın tabutunun üzerine gelinliği ve duvağı örtüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Pınar Kadirhan son yolculuğuna uğurlandı. Pınar´ın giyemediği gelinliği de mezarının üstüne serildi. Anne Mavuş Kadirhan ve yakınları Pınar´ın mezarına karanfil bıraktı.
HERKESTEN HELALLİK ALDI
Kızının ameliyata giderken herkesten helallik aldığını belirten Mavuş Kadirhan, "Anne sen bana çok emek ettin, hakkını helal et' dedi. Valizini ben hazırlayamadım, dışarı çıkamadım, pencereden baktım. Pınar çok mutluydu, donör çıktığı için adeta uçuyordu. 'Allah bana böyle bir fırsat verdi' diyordu. Ayaklarında ağrı vardı. Bu haberi alınca adeta ayaklarının ağrısı geçti, sevincinden uçuyordu. Giderken bahçeden geri döndü geldi beni tekrar kucakladı, yüzümü öptü, bağrına bastı. Gidiş o gidiş" diye konuştu. 
22 YILLIK BEKLENTİ
Kardeşinin yıllardır karaciğer nakli beklediğini söyleyen Cenk Kadirhan, "22 yıllık hasreti sona erdirmek istiyorduk. Kardeşim yıllardır bekliyordu, karaciğer nakli olmayı. Erzurum'dan uygun donör bulunduğu bilgisi geldi. Karaciğeri kardeşime nakledeceklerini söylediler. Kardeşim o kadar mutlu oldu ki anlatamam. Doktorlar, ameliyatın ve naklin başarılı olduğunu söyledi. Daha sonra farklı şeyler gelişti ve vücut organı kabul etmedi. Kanama gerçekleşti. Ardından ameliyata alındı ama kardeşimin yıllardır yorulan vücudu buna dayanamadı ve rahmetli oldu" dedi.
Cen Kadirhan, kardeşinin cenazesini Erzurum'dan getirirken herkesin gelin konvoyu yaptığını ve cenaze töreninde gelinliğini mezarına örterek ebediyete uğurladıklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-04-29 11:26:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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