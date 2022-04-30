Kars’ta veteriner hekimler iftarda buluştu

Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odası (VHO) Dünya Veteriner Hekimleri günü münasebetiyle iftar programı düzenleyerek meslektaşları ile buluştu.

Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla bir restoranda düzenlenen iftar programı yoğun ilgi gördü.

Programa; Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ve bölge de çeşitli alanlarda görev yapan çok sayıda veteriner hekim katıldı.

İftar programında konuşan VHO Başkanı Ercan Ödül, “Başta Komisyon Başkanı değerli hocam Veteriner Hekim Prof. Dr. Yunus Kılıç olmak üzere tüm meslektaşlarıma mesleki birlik ve beraberliğimize katkı sağlaması amacıyla düzenlediğimiz iftar programımıza katılımları için teşekkür ederim” dedi.

Prof. Dr. Yunus Kılıç’ta veteriner hekimleri bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sohbet ortamında geçen program geç saatlere kadar sürdü.

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