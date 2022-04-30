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Kars’ta yaralı köpek ölüme terk edildi.

Kars Merkez Çamçavuş köyü baraj gölü kenarında kaderine terk edilen yaralı köpek, kurtarılmayı bekliyor. Çamçavuş köyü arkasında bulunan baraj gölü kenarında yerde yatan ve ayağa kalmayan köpek, yürekleri dağladı.

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