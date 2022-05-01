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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta bayram hareketliliği yaşanıyor

İHA

Kars’ta bayram hareketliliği yaşanıyor

Kars’ta Ramazan Bayramı’na sayılı saatler kala çarşı pazarda hareketlilik yaşanıyor.
Bayram pazarına çıkan vatandaşlar esnafın yüzünü güldürürken, bayrama yeni kıyafetlerle girmek isteyenler bütçelerine uygun ürünleri almaya özen gösterdi.
Uzun zamandan beri işlerinin durgun olduğunu ifade eden Pazar esnafı, “"Bayram sayılı saatler kaldı. Piyasada hareketlenme var. Vatandaşlar alış verişlerini yapıyor. İşlerimiz açıldı” dedi.
Öte yandan tezgahlarda yerini alan başta bayram şekerleri olmak üzere giyim ve gıda ürünleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bayram alış verilerini yapan vatandaşlar evlerinin yolunu tutuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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