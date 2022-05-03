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Kars’ta kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor Arama çalışmaları köyde bulunan göletlerde yoğunlaştı

İHA

Kars’ta kaybolan çocuk 3 gündür aranıyor Arama çalışmaları köyde bulunan göletlerde yoğunlaştı

Kars'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları 3’üncü gününde devam ediyor. Kayıp çocuk köy üzerinde bulunan göletlerde ‘kurbağa adamlar’ ve AFAD dalgıçlarıyla aranıyor.
Kars'ta hayvanları otlatmaya giden ve evine dönmeyen 12 yaşındaki Tarık Altun’u arama çalışmaları sürüyor.
Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden, Selma ve Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun her yerde aranıyor. Başta Halefoğlu köyü olmak üzere civar köylerde de aranan Tarık Altun, sırra kadem bastı.
Önceki gün gece yarısı ara verilen arama çalışmaları bugün yeniden başlandı. Bugün ki çalışmalara Diyarbakır'dan gelen AFAD'ın dalgıçları ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam"larda katıldı. Su altı arama ekipleri köyün etrafında bulunan göletlerde arama çalışması başlattı.
Tarık Altun’u arama çalışmalarına jandarma, AFAD, JAK timleri, UMKE, köy korucuları ve komanda birlikleri, köylüler ile birlikte Halefoğlu köyü ve tarafında bulunan arazileri didik didik ediyor.
Öte yandan, 3 gündür kayıp olan Tarık Altun'ın Arpaçay ilçesi yakınlarında görüldüğü ihbarı üzerinde jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma Arpaçay ve etrafında da arama çalışması yapıyor.
Yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan Tarık Altun’un evinde sessizlik hakim sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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