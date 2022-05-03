Balık adamlar, Kayıp Tarık'ı göletlerde arıyor



Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta hayvan otlatmaya giden ve dönüş yolunda kaybolan Tarık Altun'u (12) arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Çalışmalara katılan balık adamlar, göletlerde Tarık´ı arıyor.

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde oturan Selma ve Oktay Altun çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan Tarık, 1 Mayıs sabahı kuzenleriyle hayvan otlatmak için yaylaya gitti. Öğleden sonra köye tek başına dönmek için yola çıkan Tarık'tan bir daha haber alınamadı. Yakınları kendi çabalarıyla Tarık´a ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve JAK timleriyle AFAD, UMKE ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Tarık Altun için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki köylerde ev ve eklentiler ile arazide arama yaptı. 2 gündür yapılan çalışmalardan sonuç alınmadı. Bölgeye Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ve Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nde görevli balık adamlar sevk edildi.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar yeniden başladı. Bölgedeki göletler, balık adamlar tarafından tek tek kontrol ediliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars Volkan KARABAĞ

2022-05-03 12:55:35



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