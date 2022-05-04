Başkan Harmankaya’dan "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" mesajı

Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya', "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Harmankaya , 3 Mayıs tarihinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" olarak ilan edildiğini belirtti.

Basın sektörünün son iki yıldır yaşanan salgından dolayı çok olumsuz etkilendiğini ve sektörün çok zor duruma düştüğünü ifade eden Harmankaya, basın özgürlüğünün, sadece gazetecilerin haber alma, haber verme ve ifade özgürlüğü olmadığını, aynı zamanda halkın da doğrudan haber alma özgürlüğü olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Bugünün gazetecilerin ve çalıştıkları kurumların hem mesleklerini özgürce yapabildikleri, hem de ekonomik bağımsızlıklarını elde etmiş olarak görevlerini sürdürdükleri bir gün olarak kutlanması gerektiğini ifade eden Harmankaya, “Gazetecilerin, basın kuruluşlarının sorunları vardır. Ancak, sorumlulukları da vardır. Bilinmelidir ki; sorumluluklarımız sorunlarımızın Her zaman önündedir. Sorumluluklarımız ülkemizin öncelikleri, bölünmez bütünlüğümüz, vatanımız ve bayrağımızdır, ülkemizin geleceğidir. Bu uğurda üzerimize düşen görevi geçmişte yaptık, günümüzde de yapmaya devam ediyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımızın "Dünya Basın Özgürlüğü Günü"nü kutluyorum” dedi.

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