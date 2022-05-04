Yayladan dönerken kaybolan Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu



Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta 1 Mayıs günü yayladan dönerken kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun, bir çoban tarafından 67 saat sonra yaşadığı köye 8 kilometre mesafede, kaya dibinde uyurken bulundu.

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde SelmaOktay Altun çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan Tarık, 1 Mayıs günü sabah saatlerinde kuzenleri ile birlikte hayvan otlatmak için yaylaya gitti. Öğleden sonra köye dönmek için yola çıkan Tarık'tan haber alamayan yakınları, saat 17.00 sıralarında durumu jandarmaya bildirdi. Tarık'ı bulmak için çalışma başlatan AFAD, JAK, UMKE, 112 ve jandarma ekipleri, araziler ile çevre köyler Yalınkaya, Derecik, Subatan ve Hacıveli´de ev ve eklentilerinde arama yaptı. Camilerden de anonslar yapılarak köylüler bilgilendirildi. Arama çalışmalarına yöre halkı da destek verdi.

Ekiplerin arama çalışmaları sürerken bugün saat 12.00 sıralarında Tarık'tan sevindiren haber geldi. Merkeze bağlı Yalçınkaya köyünün yaylasında bir çoban, kaya dibinde uyuyan çocuğu fark etti. Çocuğu cep telefonuyla görüntüleyen çoban, videoya jandarmaya ulaştırdı. Video aileye izlettirildi. Aile, görüntülerdeki çocuğun oğulları Tarık olduğunu teşhis etti. Jandarmayla birlikte yaylaya giden aile, büyük sevinç yaşadı, oğullarını bulan çobana teşekkür etti.

Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Tarık Altun, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-05-04 12:44:33



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