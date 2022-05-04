Kars'ta kaybolan çocuk bulundu Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumu iyi

Kars'ta hayvanları otlatmaya giden ve evine dönmeyen 12 yaşındaki çocuk arazide kayanın dibinde uyurken bulundu. Halsiz bir şekilde bulunan Tarık Altun, hastaneye sevk edildi.

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden ve bir daha evine dönmeyen 12 yaşındaki Tarık Altun, arama çalışmalarının dördüncü gününde amcası ve köylüler tarafından köy mezrasında bulundu. Yalınkaya köyü kırsalındaki bir kayanın dibinde yatarken amcası Taner Altun tarafından bulunan Tarık Altun, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun bilincinin açık olduğu öğrenilirken, Baba Oktay Altun, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Baba Oktay Altun, “Bütün herkese teşekkür ederim. Benim çocuğum sağ salim bulundu. Herkes eçok teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Tarık Altın’un bulunduğunu duyan yakınları hastaneye akın attı.

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden Selma ile Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun, sağanak yağışının etkili olmasıyla eve gönderilmiş ve saat 17.00 sularında eve dönmediği anlaşılan çocuk için arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmalarında, dalgıçlar köyün etrafında kar ve yağmur sularıyla dolan göletlerde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Köy korucuları ve komando birlikleri de köy arazisinde tarama yapmıştı. Diyarbakır'dan gelen AFAD dalgıçları ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adamları” arama çalışmalarına katılmıştı.

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