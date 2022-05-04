Yayladan dönerken kaybolan Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu (2)

'GÖRÜNCE DÜNYALAR BENİM OLDU'
Kaybolan oğlunun bulunmasına çok sevindiğini söyleyen Oktay Altun, "Çocuğumu aramada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah kimseye evlat acısı vermesin, herkes elinden geleni yaptı, çocuğumu bulmak için seferber oldu. Çocuğumu görünce çok sevindim, dünyalar benim oldu" dedi.
Çobanların gönderdiği fotoğraflardan Tarık Altun'u teşhis eden amcası Taner Altun da olay yerine gittiğinde büyük sevinç yaşadığını söyledi. Yeğeninin bir kayanın dibinde olduğunu anlatan Altun, "Yanımda su götürmüştüm, o suyla ağzını burnunu yıkadım. Yeğenimin herhangi bir yerinde yara veya çizik yok. Çocuk sağ salimdir. Susuz kaldığı için konuşamıyordu, dudakları kurumuştu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-05-04 14:16:38
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