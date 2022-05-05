Başkan Çalkın, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Adem Çalkın, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Çalkın, bir araya geldiği köylülerin sorunlarını dinleyerek, kısa sürede sorunların çözümünü sağlıyor.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Susuz ilçesine bağlı Porsuklu köyünde köylülerle bir araya geldi. Çalkın, köylerde yapılan yatırımları vatandaşlara anlattı. Yapılan yatırımlara vatandaşlardan sahip çıkmalarını istedi.

Kars’ta il başkanı olduktan sonra sürekli sahada çalışmalar yapan Başkan Adem Çalkın, AK Parti hükümetleri döneminde başta sağlık olmak üzere, eğitim, yol, içme suyu, kanalizasyon ve çiftçi desteklerini tek tek ziyaret ettiği vatandaşlara anlatıyor. Vatandaşların hizmetkarı olduklarını ifade eden Başkan Çalkın, “Bizler sürekli sizleri evlerinizde, iş yerlerinizde ziyaret ediyoruz. AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan yatırımları anlatıyorum. Eksiklerimiz varsa onları bizzat sizlerden dinliyorum. Çözüm noktasında ne gerekiyorsa onu hızlı bir şekilde yapıyoruz. Bizler sizler için varız, size hizmet etmek için çalışıyoruz” dedi.

“Bizler sizlerden çok memnunuz”

AK Parti döneminde Porsuklu köyüne su ve yol geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Bizler sizlerden memnunuz. Her derdimize koşuyorsunuz. Ne istesek yapıyorsunuz, yolumuz yapıldı. Suyumuz akıyor. Evlerimizde huzur içinde yaşıyoruz. Huzurumuz, rahatımız yerinde daha sizlerden isteyelim. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun” diye konuştular.

Başkan Adem Çalkın ve beraberindekiler, Porsuklu köyünde yaşayan Ünsallı ailesini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Aile bireyleriyle bir araya gelen Çalkın, ailenin istek ve taleplerini not aldıktan sonra köyden ayrıldı.

Başkan Çalkın’ın köy ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.

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