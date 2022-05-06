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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

İHA

Kars Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Kars’ta kış ve baharla birlikte etkili olan yağışlarla barajlarda genel doluluk oranı yüzde 100’ü buldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Haziran 2020'de açılışını yaptığı, Kars ve Digor ovalarında 475 bin dekar tarım arazisine can suyu olacak Kars Barajı ilk kez yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle hayata geçirilen "Göl su" projesi bağlamında yapılan Kars Barajı'nda, 2018 Temmuz ayından itibaren su tutulmuştu.
Bu yıl yağan kar ve ilkbahar yağmurlarıyla kısa sürede yüzde 100’lük doluluk oranına ulaşan Kars Barajı, Kars ovasında 260 bin dekar, Digor ovasında 215 bin dekar olmak üzere toplam 475 bin dekar zirai arazinin pompajsız borulu sistem sulama şebekesiyle sulama yapılacak. Kars Barajı'nda depolanacak 182 milyon metreküp su tarım arazilerini de canlandıracak.
Kars’ta kurak geçen 2021 yılının ardından 2022 yılında yağan karların erimesi ve ilkbahar yağmurlarının etkili olmasıyla birlikte başta Kars Barajı olmak üzere Arpaçay Barajı, Sarıkamış Karakurt Barajı, Selim Bayburt Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Kars Baraj Gölü havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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