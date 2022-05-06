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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arıcılar, SERKA desteğiyle mesleki bilgi ve becerilerini geliştiriyor

İHA

Arıcılar, SERKA desteğiyle mesleki bilgi ve becerilerini geliştiriyor

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), arıcılık mesleğindeki farkındalığı arttırmak ve işletmelerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla 40 arıcıya eğitim veriyor.
Serhat Kalkınma Ajansı, faaliyet yürüttüğü Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde, 50 ve üzeri kovana sahip olan ve arıcılığı meslek edinen 40 arıcıya, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla eğitim veriyor. Dört il merkezi ve bağlı 10 ilçedeki 14 noktada toplam 40 üreticiye verilen eğitim de, arıcıların bal ve arı ürünleri konusundaki farkındalığının artırılması, ürün çeşitlendirmesine katkı sunulması, üretimde verimliliğin ve katma değerin artırılması hedefleniyor. Başlatılan eğitim hizmetiyle, arıcılık işletmelerinin rekabet edebilirliklerinin artırılarak arıcıların eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanacak. Ayrıca, gençlerin arıcılık sektörüne olan ilgisi arttırılarak, sektördeki genç istihdamı ve girişimciliğin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Serhat Kalkınma Ajansı, geçtiğimiz yıl arı yetiştiricilerine sonbahar bakımı ve kışlatma konusunda danışmanlık hizmeti vermişti. Arı yetiştiricilerinin yoğun talepleri üzerine bu dönem de, ilkbahar bakımı, alternatif arı ürünleri üretimi ve nektar toplama konularında danışmanlık hizmeti verilecek. Kars ve Ağrı’da başlayan danışmanlık hizmeti ile arı işletmeleri ziyaret edilerek arıcılara kovan başında hizmet verilecek.
Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illeri arıcılık açısından birçok avantaja sahip olmasına rağmen kovan başına verim beklenen düzeyde değil. Ajansın verdiği danışmanlık hizmeti ve arıcılara verilecek uygulamalı eğitimlerle arı ölümlerinin azaltılması ve bal veriminin arttırılması hedefleniyor.
Bal üretimi açısından Türkiye’nin en önemli bölgelerinden biri olan Serhat illeri pek çok avantaja sahip bulunuyor. Ardahan’da zengin çernezyom topraklarında yetişen bitkiler ile bu bitkilerin birim alana düşen yoğunluğu, dil uzunluğu sayesinde farklı çiçeklerden nektar toplayabilen ‘Kafkas Arısı’nın bulunması, Kars’ta Kafkas Arısı, kolay kontrol edilebilen arı hareketleri, hava sirkülasyonu, floral göçe uygun doğası ve endemik bitki çeşitliliği; Ağrı’da bal üretilen dönemlerde aşırı sıcaklıkların görülmemesi, bitki örtüsünün uzun süre yerde kalması, içeriğindeki yoğun geven bitkisi ile doğanın endüstriyel ve tarımsal kirlilikten uzak kalması, Iğdır’da nektar oranının yüksek olması gibi birçok avantaja sahip bölgede bal üretimi istenilen noktada değil. Arıcılık işletmelerinde ölçeğin küçük olması, geleneksel üretim metotları ve üretimin mevsimsel şartlara bağımlı olması, kovan başına verimin düşük olması gibi sebepler, Ajans tarafından yetiştiricilere verilen uygulamalı eğitimler sayesinde ortadan kaldırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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