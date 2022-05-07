Kars’ta 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' projesi tanıtıldı

Kars ‘ta, "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 713 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri doğrultusunda "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yaptı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi üzerinde yapılan uygulamada vatandaşlara bilgiler verilip broşür dağıtıldı. Polis ve jandarma ekiplerince araçlar durdurularak yayaların yolun karşısına güvenli geçişleri sağlandı.

Yapılan uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, “Yayalara öncelik nasıl veririz, onu yayalarımıza yönelik uygulamalı yaptık ve devam ediyoruz. Yayalara şunu anlatmaya çalıştık. Trafik ışıkları olmayan yerlerde eğer yaya geçidimiz varsa kendisini gösterecek, görünür olacak. Adımı attığı an araçlar yaya ile göz temasına geçecek. Yaya aracı görecek ve öncelik yayanın olduğunu hem yayamız bilecek, hem sürücüler bilecek. Bunun eğitimini yaptık. Eğitimini yaparken de 8 adım da yaya ya nasıl yol verilir, sürücülerin yayanın yapması gereken önemli noktalar nelerdir. Adım adım bunları anlatıyoruz” dedi.

“Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” sloganı ile yapılan uygulamaya, “Vali Yardımcısı Tahsin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, trafik ve jandarma trafik ekipleri katıldı.

Uygulamada emniyet kemeri kontrolü yapan ekipler, sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu. Uygulamanın kendi can güvenliği için olduğunu belirten sürücüler ve vatandaşlar ise ekiplere uyarılarından dolayı teşekkür etti.

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