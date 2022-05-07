Susuz Kaymakamlığı uyardı Kendilerini telefonda polis, jandarma ve savcı olarak tanıtanlara itibar etmeyin

Susuz Kaymakamlığı vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Kaymakamlık, vatandaşlardan kendilerini polis, jandarma ve savcı olarak tanıtarak telefonla arayanlara itibar edilmemesini istedi.

Susuz Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Son günlerde kendisini polis, jandarma ya da savcı olarak tanıtarak telefon vasıtasıyla vatandaşlarımızı arayan dolandırıcı şahıslara susuz halkı olarak itibar etmeden, hatta telefonu kapatarak, banka ya da çeşitli işletmelere gitmeden ivedi şekilde Susuz emniyet amirliği ya da jandarma komutanlığı ile irtibata geçilmesi, vatandaşlarımızın, mahalle ve köy muhtarlarımızın son derece duyarlı olması gerekmektedir” denildi.

Kaymakamlık, vatandaşların bu tür dolandırıcıların tuzaklarına düşmemelerine dikkat çekti.

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