Selim’de atlı spor şenlikleri

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Selim’de düzenlenen ‘Atlı Spor Şenlikleri’ renkli görüntülere sahne oldu.

Kars’ın selim ilçesinde düzenlenen “Kekeç Köyü Atlı Spor Şenliği” Kekeç köyü cirit sahasında yapıldı. Kekeç Köyü Muhtarlığı ve Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanlığı’nca organize edilen ‘Atlı Spor Şenlikleri’nde atlar yarıştı. Cirit gösterisi yapıldı. Şenliklere katılan vatandaşlar, halaylar eşliğinde oynadı.

Selim ilçesi Kekeç köyünde düzenlenen etkinliklere katılanlar, cirit gösterisinde heyecanlı anlar yaşarken, ciritçilerin gösterileri ise nefesleri kesti.

Renkli görüntülerin yaşandığı “Kekeç Köyü Atlı Spor Şenlikleri” vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Şenliklere katılan vatandaşlar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Öte yandan şenliklerde düzenlenen at yarışlarında dereceye girenlere kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

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