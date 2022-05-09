Selim’de atlı spor şenlikleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selim’de atlı spor şenlikleri

İHA

Selim’de atlı spor şenlikleri

Selim’de düzenlenen ‘Atlı Spor Şenlikleri’ renkli görüntülere sahne oldu.
Kars’ın selim ilçesinde düzenlenen “Kekeç Köyü Atlı Spor Şenliği” Kekeç köyü cirit sahasında yapıldı. Kekeç Köyü Muhtarlığı ve Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanlığı’nca organize edilen ‘Atlı Spor Şenlikleri’nde atlar yarıştı. Cirit gösterisi yapıldı. Şenliklere katılan vatandaşlar, halaylar eşliğinde oynadı.
Selim ilçesi Kekeç köyünde düzenlenen etkinliklere katılanlar, cirit gösterisinde heyecanlı anlar yaşarken, ciritçilerin gösterileri ise nefesleri kesti.
Renkli görüntülerin yaşandığı “Kekeç Köyü Atlı Spor Şenlikleri” vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Şenliklere katılan vatandaşlar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.
Öte yandan şenliklerde düzenlenen at yarışlarında dereceye girenlere kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’lı atletler Van’da madalyaları topladı
YEREL HABERLER Kars’lı atletler Van’da madalyaları topladı
94 yaşındaki anneye oğlundan çiçek, torunundan pasta
YEREL HABERLER 94 yaşındaki anneye oğlundan çiçek, torunundan pasta
Kars’ta hava sıcaklığı 4 derece düştü
YEREL HABERLER Kars’ta hava sıcaklığı 4 derece düştü
Kars’ta ev ve ahırlar su altında kaldı
YEREL HABERLER Kars’ta ev ve ahırlar su altında kaldı
Sarıkamış’ta dolu hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta dolu hayatı olumsuz etkiledi
Susuz Kaymakamlığı uyardı Kendilerini telefonda polis, jandarma ve savcı olarak tanıtanlara itibar etmeyin
YEREL HABERLER Susuz Kaymakamlığı uyardı Kendilerini telefonda ...
Kars’ta 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Kars’ta 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' ...
MHP’li başkan mezarlıklarda temizlik yaptı
YEREL HABERLER MHP’li başkan mezarlıklarda temizlik yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.