Kars’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kars’ta iki kişi otomobil ile kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, olay, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan ve içerisinde Yunus Kaplan ile Y.K.’nın bulunduğu otomobil kırmızı ışıkta durdu. O sırada cezaevinden izinli çıktığı ileri sürülen G.I. araçta bulunan ve aralarında husumet olan Yunus Kaplan ve Y.K.’ya silahla ateş açarak olay yerinden kaçtı. G.I. polisin sıkı takibiyle olay yerinden fazla uzaklaşmadan kısvırak yakalanarak gözaltına alındı.

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yunus Kaplan olay yerinde hayatını kaybederken, Y.K ise ağır yaralı olarak olay yerine gelen ambulansla Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Y.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın gerçekleştiği Cumhuriyet Caddesi emniyet şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Yunus Kaplan’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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