Kafkas Üniversitesi Türkiye’de 45 sırada yer aldı

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Bağımsız Yayın Değerlendirme Platformu SIR (SCIMAGO Institutions Rakings) 2022 verilerine göre Kafkas Üniversitesi birçok alanda ilk sırada yer aldı.

Bağımsız yayın değerlendirme platformu SIR (SCIMAGO Institutions Rakings) 2022 yılı verilerine göre; Kafkas Üniversitesi, Türkiye’de 45., Dünya’da 555. (Q2) Sırada yer almayı başardı.

Ayrıca Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği alanında Türkiye’de 1., dünyada 163. sırada, Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji alanında Türkiye’de 17., dünyada 609. sırada, Eğitim alanında Türkiye’de 31., dünyada 652. sırada, Tıp alanında Türkiye’de 43., dünyada 629. sırada,Tıp alanı Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Tıp alt alanında Türkiye’de 19., dünyada 509. sırada, Fizik ve Astronomi alanında Türkiye’de 48., dünyada 560. sırada, Matematik alanında Türkiye’de 49., dünyada 528. sırada, Farmakoloji, Toksikoloji ve Farmasotik alanında Türkiye’de 54., dünyada 657. sırada yer aldı.

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