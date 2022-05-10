Meteorolojinin hava sıcaklığının 2 ile 4 derece düşeceği uyarısında bulunduğu Kars’ta yüksek kesimlere kar yağdı.

Kars’ta son günlerde etkili olan yağmurlu hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği kentte, yağan kar dağları yeniden beyaza bürüdü.

Türkiye'nin birçok şehrinde bahar havası yaşanırken, Kars'ta soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Mayıs ayında dağlara yağan kar ise vatandaşları şaşırttı.

Havanın hissedilir şekilde soğuduğuna ifade eden vatandaşlar, “Meteoroloji Kars ve bölge hakkında uyarılarda bulunmuştu kar yağışı olacak diye, 2 ile 4 derece hava sıcaklığı zaten düştü. Yüksek kesimlere Kars’ta kar yağdı. Gördüğünüz gibi dağlar kar altında, ancak ovalarda yeşillik hakim, yağmur yağıyor, tabi yüksek kesimlerde kar yağıyor” dedi.

Kars'ta son günlerde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte merkeze yağmur yağarken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Hava sıcaklığının hissedilir şekilde düştüğü Kars'ta yağışın devam edeceği öğrenildi.

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