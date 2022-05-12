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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta öğrencilere trafik kuralları anlatıldı

İHA

Kars’ta öğrencilere trafik kuralları anlatıldı

Kars’ta trafik ekiplerince 345 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce, ‘Karayolu Trafik Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları devam ediyor.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce, ‘Karayolu Trafik Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde kentte bulunan okullarda öğrenim gören 345 öğrenciye “Genel Trafik Kuralları ile Yaya Geçitlerinde Öncelik” konularında eğitim verildi.
Trafik ekiplerince öğrencilere trafik kuralları, yaya geçitlerinde öncelik konulu bir de sunum yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, trafik ekipleri öğrencilerin sorularını yanıtladı. Sohbet ortamında geçen etkinlikte öğrenciler trafik kuralları ve yaya geçitlerinde öncelik konularında bilgi sahibi oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce bu tür eğitim toplantılarına devam edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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