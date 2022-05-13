VHO Ankara’da Kars’ı temsil etti

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyinin tarafından düzenlenen Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlamasına Kars Bölgesini VHO temsil etti.

Kars Bölgesi Veteriner Hakimler Odası (VHO) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül katıldığı ve Orman Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen organizasyona Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Oda Başkanları ve davetlilerin katıldı.

Programa yerli ve milli Kovid19 aşısı Türkovac'ın mucidi Veteriner Hekim Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de katılarak stratejik öneme sahip yerli beşeri ve veteriner aşı üretimi çalışmaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Başkan Ercan Ödül, mesleki dayanışmayı güçlendirmeye vesile olan organizasyon için Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu olmak üzere emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

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