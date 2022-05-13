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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel sporcular kıyasıya mücadele etti

İHA

Özel sporcular kıyasıya mücadele etti

Kars’ta ‘Engelliler Haftası” etkinlikler çerçevesinde düzenlenen atletzim yarışları katılan özel sporcular kıyasıya mücadele etti.
Özel Sporcular Kars İl Başkanlığı’nca Atletizm Pisti’nde düzenlenen etkilikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, “20 yıl önce televizyonlarını açtığınız zaman televizyonlarda evlere kapatılmış zincirlenmiş, dövülmüş engellileri görüyordunuz. Ama şimdi televizyonu açtığınız zaman Cumhurbaşkanımızın himayelerinde son 20 yılda engelliler Dünya’da, Avrupa’da altın madalyalar alan Türk Bayrağını dalgalandıran özel kardeşlerimizi görürsünüz” dedi.
Daha sonra söz alan Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, “Engellilik Allah tarafından gelen kader olmakla beraber biz yine onların yanında olan destekleyen ağabeyleri, büyükleri, kardeşleri olarak sahip çıkıp, onların en büyük destekleri olmamız gereken hem insani olarak, hem de bir kamu görevlisi olarak sorumluluğumuz olduğu inancındayım” diye konuştu.
Etkinlikler özel sporcuların gösteriyle devam etti. Daha sonra kategorilerine göre özel sporcular yarıştı. 100 metre ve 200 metrede kıyasıya yapılan yarışlarda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

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