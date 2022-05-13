Kars’ta kırmızı ışıkta otomobildeki husumetlilerini vuran zanlı tutuklandı

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Kars'ta geçtiğimiz günlerde cezaevinden pandemi tedbirleri nedeniyle izinli çıkan Gökmen Işık, husumetlilerinin bulunduğu kırmızı ışıkta duran otomobile tabancayla ederek sürücü Yunus Kaplan'ı öldüren, yanındaki kardeşini de yaralayan zanlı tutuklandı.

Olay ardından yakalanarak gözaltına alınan Gökmen Işık emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye, ardından da adliyeye sevk edildi.

Adliye’ye sevk edilen Gökmen Işık, çıkarıldığı mahkemece “Kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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