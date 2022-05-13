Karslı atlet Fransa’da Türkiye’yi temsil edecek

1422 Mayıs 2022 tarihleri arasında Fransa’da yapılacak olan “İSF Okul Sporları Atletizm Dünya Şampiyonası”nda Karslı atlet Türkiye’yi temsil edecek.

Fransa/Normandiya'da yapılacak şampiyona hazırlıklarını Kars’ta sürdüren Utku Göler, bugün son antrenmanını antrenörü Bahattin İnce nezaretinde yaptı.

Fransa’dan madalya ile döneceğini belirten Utku Göler, bu akşam Kars’tan havayoluyla Ankara’ya gidecek.

İSF Okul Sporları Atletizm Dünya Şampiyonası katılacak olan Utku Göler, bin 500 metre ve 3 bin metrede yarışacak.

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