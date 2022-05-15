Kars’ta balık avı yasağı bugün başladı

Kars’ta Sazan Balığı avı yasağı başladı. Balık avlama yasağına uymayanlara cezai işlem yapılacak.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balık avlama yasağının başladığını ve avlanma yasağına uymayanlar hakkında kabahatler kanuna göre 210 ile 708 TL. arası para cezasına uygulanacağına dikkat çekerek, vatandaşları uyardı.

Başta Kars Baraj Gölü olmak üzere Çıldır Gölü, Arpaçay Barajı ve Aygır Gölü ve Sarıkamış Karakurt Baraj Gölü, Selim Bayburt Barajı Gölü’nde ise kaçak avlanmanın önüne geçilebilmesi için bir takım önlemler alındığı ve kaçak avlananların ise sandallarına el konulacağı bildirildi.

Kars’ta 15 Mayıs, 15 Ağustos 2021 tarihleri arasından yasak olan sazan balığı avı nedeniyle kentte balık satıcıları kontrol edildi. Balıkçıların ellerinden stokları tespit eden yetkililer, stok dışı sazan balığı satışı yapan balıkçılara da yaptırım uygulayacak.

Çıldır Gölü ve Arpaçay Baraj Gölü ve Aygır Gölü’nde her yıl yasağa rağmen binlerce balığının tutulduğu, balığın üreme mevsiminde tutulmasının ise bu göllerde sazan balığı neslini tükettiğine dikkat çeken yetkililer, geçimini balıkçılık sağlayan vatandaşların da yasaklara uyması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Kars il sınırları içerisinde mevcut akarsularda 15 Mayıs, 15 Ağustos tarihleri arasında her türlü malzeme ile avlanma yasağı bugün başladı. 15 Mayıs, 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında uygulanacak olan av yasağının kontrolünü Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, emniyet ve jandarma teşkilatları, belediye zabıtası, kamuda görevli bekçiler, kolluk kuvvetlerinin bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyetleri tarafından takip edilecek.

Yasağı ihlal edenlerin malzemelerine el konulacağı gibi, 210 TL ile 708 TL arasında para cezası kesilecek.

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