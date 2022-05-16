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Kars’ta, Ali Gürbüz Sadıkoğlu, güven tazeledi

İHA

Kars’ta, Ali Gürbüz Sadıkoğlu, güven tazeledi

Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olağan kongresi gerçekleştirildi.
Kars İsmail Aytemiz Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede mevcut Başkan Ali Gürbüz Sadıkoğlu, yeniden seçilerek Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin başkanı oldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede, gündem maddelerinin ardından oy kullanımına geçildi. Yaklaşık 200 polisin görev aldığı seçimde 4 sandık kuruldu.
Kongrede mevcut Başkan Ali Gürbüz Sadıkoğlu ile Mehmet Yılmaz yarıştı. Yoğun katılımla gerçekleşen seçimde Ali Sadık Gürbüzoğlu 679 oy alarak üçüncü kez Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı seçilirken, Mehmet Yılmaz ise 527 oy aldı.

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