Arpaçay’da silahlı kavga: 2 ölü

Arpaçay’da çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; ola, saat 10:00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan İlçe Tarım Müdürlüğü önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki gurup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, silahla vurulan ve kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.

Öte yandan olay yerinde polisin çok sayıda kişi gözaltına aldığı öğrenilirken, kavganın neden çıktığı ise bilinmiyor.

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