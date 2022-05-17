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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zengezur Koridoru Çalıştayı başladı

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'nın işbirliğiyle düzenlenen "Zengezur Koridoru'nun Bölgesel Kalkınma ve Ekonomik Büyümede Stratejik Önemi Çalıştayı" Karaağaç Yerleşkesi'nde başladı.

Zengezur Koridoru Çalıştayı başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)'nın işbirliğiyle düzenlenen “Zengezur Koridoru’nun Bölgesel Kalkınma ve Ekonomik Büyümede Stratejik Önemi Çalıştayı” Karaağaç Yerleşkesi’nde başladı.
Çalıştaya SERKA Yönetim Kurulu Üyesi Iğdır Valisi H.Engin Sarıibrahim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Rektör Prof.Dr.Mehmet Hakkı Alma, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Elbrus İsayev, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Türkiye’den ve Azerbaycan’dan kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve akademisyenler katıldı.
Çalıştayda konuşan SERKA Yönetim Kurulu Üyesi Iğdır Valisi H.Engin Sarıibrahim bölgenin Türk dünyası için önemini vurgulayarak “Devletlerin, ülkelerinin stratejileri için bulundukları bölgesel coğrafyadan kaynaklanan konumları kendi aralarındaki ikili ilişkilere baktığımız zaman ülkelerini liderleri ile beraber geçen zaman süreçleri içinde önemli işler yaptığını görebiliyoruz. Ağrı Dağı isyanları sonunda bu bölgede İran Şahı ile yapılan diplomatik görüşmeler sonunda Mustafa Kemal'in önderliğinde Dilucu bölgesinin ülkemize katılması bence bu bölgenin tarihi stratejisi açısından Türk dünyasına bir kapının açılmasından çok önemli stratejik bir değerdir” değerlendirmesinde bulundu.
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ise bölgesel kalkınma çalışmalarında sınır bölgelerindeki Ajanslara özel bir misyon yüklediklerini belirterek, “Sınır bölgelerimizin gelişiminde ve kalkınmasında Ajanslarımızı temel aktörlerden biri olarak görüyoruz” dedi. Yeniçeri, Zengezur koridorunun önemini şu sözleriyle vurguladı: “Zengezur Koridorunu, 44 günlük Karabağ Savaşından zaferle ayrılan ve kendi topraklarını geri alan kardeş Azerbaycan Cumhuriyetiyle bağlarımızın daha da güçlenmesi bakımından çok önemli görüyoruz. Bu koridorla bölgenin ulaşım bağlantılarının Nahcivan üzerinden Azerbaycanla doğrudan sağlanabilmesi, Ağrı, Aradahan, Iğdır ve Kars illerimizden oluşan bu sınır bölgemiz ve art bölgeleri için ticari, ekonomik, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli bir potansiyel taşıyor. Zengezur Koridoru’nun açılması Nahçıvan Özerk Bölgesi ve Azerbaycan arasında karasal ulaşım bağlantısını sağlayarak Türkiye’den Orta Asya’ya kadar kesintisiz bir kara ulaşımına imkan verecektir. Koridorun hayata geçmesi ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki, toplumsal, kültürel ve siyasal ilişkilerin yanı sıra ekonomik, siyasi, enerji ve ulaşım gibi alanlardaki işbirliği de artarak çeşitlenecektir.”
Diğer konuşmacılar, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Elbrus İsayev, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev ile SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca da Zengezur Koridoru’nun önemine vurgu yaptı. Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panelde konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin, Zengezur koridorunun sadece Türkler için değil, çevredeki ülkeler için de önemli olduğunu söyledi. Diğer ülkelerin de koridora katılması ve üst düzeyde diplomasi gerektiğini dile getiren Şahin, sözlerini şu şekilde tamamladı “Bölgesel kalkınma ve işbirliği konuşuyoruz, ama biz sadece Türkiye’ye sağlayacağı katkı ne olur nasıl fayda sağlar, Azerbaycan açısından ne kadar önemli, Nahcivan açısından ne kadar önemli olduğunu tartışıyoruz. Bu koridoru sadece iki ülke için değil bölgedeki diğer ülkeler için de stratejik önemi olduğunu ve diğer ülkelerin de bu koridorla ilgili çalışmaların paydaşı olarak yer alması gerektiğini düşünüyorum.”
Çalıştayın öğleden sonraki programında akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldıkları üç farklı oturumda Zengezur Koridoru’nun önemi ve bu alanda yapılması gereken çalışmalar ulaştırma, lojistik, ticaret, turizm, kültür ve toplumsal ilişkiler boyutlarıyla tartışıldı. Çalıştay, duyurulacak sonuç bildirgesinin ardından 18 Mayıs’ta sona erecek.

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