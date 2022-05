Kars Cezaevinde ‘19 Mayıs’ etkinliği düzenlendi

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kafkas Üniversitesi işbirliği ile Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 103. yılı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Kars Valisi Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Ahmet Kınık, Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Yiğit, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Cankurtaran, Denetimli Serbestlik Müdürü Hakan Hoşgören, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Kafkas Üniversitesi Konservatuvar Müdürü Yavuz Selim Kafkasyalı, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, hükümlüler ve kurum personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Kafkas Halk Oyunları ekibi gösterilerini sunarken, Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci ve öğretmenleri konser verdi. Etkinlikte protokol üyeleri ve hükümlüler birlikte eğlenirken, hükümlüler tarafından Gençliğe Hitabe, şiir ve türküler okundu.

Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, 19 Mayıs 1919’un, milletimizin talihini değiştiren, tarihi bir dönüm noktası olduğu gibi, Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı ve aynı zamanda milletimiz ve ülkemiz için büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adım olduğunu söyledi.

Hükümlülerin daha verimli bir birey olarak sosyal hayata dönüşlerini sağlanmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Aygün, “19 Mayıs 1919, milletimizin tarihimizi değiştiren, tarihi bir dönüm noktası olduğu gibi, Cumhuriyet tarihimizin başlangıcı ve aynı zamanda milletimiz ve ülkemiz için büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adımdır. Kurtuluş Savaşından Cumhuriyete uzanan bu destan, yüce milletimizin iman dolu göğsü, tükenmek bilmeyen azim ve kararlılığı ile egemenlik mücadelesini kazandığı bir sürecin başlangıcı olarak tarihin altın sayfalarında yerini almıştır. Zorlu milli mücadele yıllarına müteakip bir çok alanda yapılan inkılap hareketlerinin hiç şüphe yok ki ceza infaz sistemine de yansımaları olmuştur ve modern ceza infaz sisteminde her geçen gün çeşitli düzenlemeler yapılmaya devam edilmektedir. Sosyal devletin temel görevlerinden birisi olarak toplumda işlenen veya işlenebilecek suçların minimum düzeye indirilmesi ve ortadan kaldırılması büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede ceza infaz sürecindeki hükümlülerin ve tutukluların topluma kazandırması amacıyla, suç işleme nedenleri belirlenmekte ve bu nedenleri ortadan kaldırmak için psikososyal faaliyetler ve eğitim öğretim çalışmaları yapılmaktadır” dedi.

Daha sonra söz alan Vali Türker Öksüz, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919’da Samsun'a çıkışı, milletimizin talihini değiştiren, milletimiz ve ülkemiz için geleceğe doğru atılan ilk adım olmuştur. Tarih sayfasından silinmek istenen aziz milletimiz, Samsun’da yakılan meşaleyle; kadın, erkek, genç, yaşlı demeden, etnik köken, din, mezhep ayrımı gözetmeden, birlikberaberlik içinde istiklal ve istikbali uğruna büyük mücadeleler vererek Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar her alanda büyük ilerleme kaydeden Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyanın en saygın ve ileri gelen demokratik ve sosyal bir hukuk devleti konumuna gelmiştir. Devletimiz, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olmanın bir gereği olarak toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yapmakta, toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınmasını ve ilerlemesini sağlamaktadır. Bu bağlamda; devletin görevlerinden biri de toplumda işlenen veya işlenmesi muhtemel suçları asgari düzeye indirmek veya ortadan kaldırmaktır. Ceza infaz kurumlarında, hükümlülerin topluma kazandırılmaları, sorumluluk duygusuna sahip bir birey olarak hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla eğitimöğretim çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Hükümlü ve tutukluların; gerek okumayazma öğrenmeleri, gerekse açık öğretim ve örgün öğretim metoduyla ortaokul, lise ve üniversite eğitimlerine devam etmelerine imkan sağlanmakta, kütüphane ve hazırlık kurslarına, çeşitli branşlarda sportif faaliyetlere, iş yurdu atölyelerinde meslek kazandırma faaliyetlerine katılmalarına, serbest zamanlarında kendi kabiliyetlerine göre el işi faaliyetlerinde bulunmalarına ve çok amaçlı salonlarda sosyal ve kültürel etkinliklere katılmalarına imkan tanınmaktadır” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kars Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özmen tarafından 19 Mayıs 1919 öncesi Anadolu'daki genel durumu, Mustafa Kemal Paşa'nın hangi koşullar altında Samsun'a çıktığı, İstiklal harbindeki birlik ruhu ve günümüz gençliğini bekleyen önemli tehditlerin içeriği hakkında sunum yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.