Kars’ta 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Kars’ta da coşkuyla kutlandı.

Gençlik yürüyüşü ile başlayan etkinlikler Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelenginin konulmasıyla başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, “Tüm Türkiye ile birlikte ilimizde de büyük bir neşe ve coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu; birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklerle devam eden Gençlik Haftamız hayırlı ve uğurlu olsun. Tarihimizin en önemli ve müstesna dönüm noktalarından biri olan bugün ve bu bayram, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sizlere ithaf ve armağan edilerek ölümsüzleştirilmiş ve aynı zamanda aziz milletimizin gençliğine duyduğu güven ve ümit tescillenerek teyid edilmiştir. Bu ithaf ve armağan elbette sizler için hem büyük bir onur, ve hem de omuzlarınızda çok önemli ve kutsal bir emanet ve sorumluluktur. Sizler eşsiz bir kültür ve medeniyetin mirasçıları olarak, tevarüs ettiğiniz bu kıymetli hazinenin gereği sorumluluklarınızı elbette layıkıyla taşıyacak; milletimizin istiklal ve istikbali, izzet ve selameti için kendinizi her an ve durmadan geliştirecek, hızla değişen, dönüşen ve maalesef evrensel değerlere tutunmakta artık güçlük çeken dünya için, yeniden ümit ve umut, nefes ve soluk olacaksınız” dedi.

Aslan, “Devletimizin en kritik ve varoluşsal amaç ve hedeflerinden biri ve belki en önemlisi, sizlerin kendinizi yetiştirmeniz, geleceğe en güzel şekilde hazırlanmanız için, çağın gerektirdiği tüm olanak ve imkanları hizmetinize sunmak, bunu yurdumuzun en doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Edirne’den Kars’a her yerde ve coğrafyada, eğitimden kültüre, spordan sanata, bilimden teknolojiye her alanda gerçekleştirmektir. Sizlerden beklentimizse zamanın kıymetini çok iyi bilen, kendi öz kimliği ve değerlerini tanıyan, yaşayan, bununla birlikte dünyayı ve zamanın ruhunu okuyabilen, hedeflerini dikkatle tayin edip bu doğrultuda azim ve kararlılıkla çalışan, gayret eden bireyler olmanızdır. Çünkü gelecek sizsiniz, ümidimiz sizsiniz, varabileceğimiz yer ancak ve ancak sizin ufuklarınızın çizgisidir. Şimdi buradan, yedi düvel tarafından kuşatılmış bir milletin, içinde bulunduğu tüm zorluk ve sıkıntılara rağmen, kendisine giydirilmek istenen esaret gömleğini yırtıp, bağımsızlık ve özgürlük ateşini yaktığı bu günde, tüm dünyaya haykırılan bir varoluş narasının 103. yıl dönümünde, Serhat Şehri, Ebul Hasan Harakan’inin Diyarı, Gazi Kars’ın tüm gençlerini, en kalbi duygularla ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından gençlik adına bir öğrenci konuştu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri bağlamında dereceye giren başarılı sporcuların madalya ve ödülleri verildi. Halk oyunları ve spor gösterisiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni son buldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenine, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.