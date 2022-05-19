Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı

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Kars’ta jandarma tarafından bulunan yaralı Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Kars 112 Acil Çağrı Merkezi’nde nöbetçi Jandarma, uçamayan ve güçten düşmüş bir Kerkenez kuşu buldu. Jandarma durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen DKMP ekipleri jandarmadan aldıkları yaralı Kerkenez’i Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Burada tedavi altına alınan Kerkenez’in ilk tedavisinde kanadının incinmiş olduğu belirlendi. Kerkenez tedavi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

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