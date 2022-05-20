Kars'ta fırtına çatıları uçurdu

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Kars'ta etkili olan fırtınada bazı binaların çatıları uçtu.

Kars'ta saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şehitler Mahallesi Seyhan Kümeleri'nde yeni yapıldığı öğrenilen bir binanın çatısı uçarak, parçaları etrafa savruldu. Olay yerine gelen zabıta ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek, vatandaşların yaklaşmasına izin vermedi. Çatı parçalarının havada savrulduğu fırtınada can kaybı ya da yaralanan olmaması ise sevindirdi.

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