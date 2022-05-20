Kars’ta Ekin Uzunlar rüzgarı esecek

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Kars Kafkas Üniversitesi geleneksel olarak düzenlediği Bahar Şenliği'nde Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden Ekin Uzunlar sahne alacak.

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü’nce düzenlenecek olan Bahar Şenlikleri hazırlıkları başladı. Bahar Şenlikleri çerçevesinde Ekin Uzunlar’ı Kars’ı getirecek olan üniversite yönetimi, yoğun geçen eğitimöğretim yılında öğrencilerin gönüllerince eğlenmesine imkan sağlayacak.

Kars Kafkas Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda 2 Haziran 2022 tarihinde sahne alacak olan Ekin Uzunlar, seslendireceği bir birinden güzel eserlerle sevenlerini coşturacak.

Öte yandan Ekin Uzunlar konserinin biletleri ise Kars’ta satılmaya başladı.

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