Kars’ta yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Kars'ta düzenlenen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Yangında yaralanan bir kişi AFAD, UMKE, 112 Acil ve İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kars Organize Sanayi Bölgesi’nde Afet ve Acil Durum (AFAD), Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve İtfaiye Müdürlüğü'nce yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta yaralana 1 kişi kurtarılırken, çıkan yangında kısa sürede söndürüldü.

Tatbikat sonrasında açıklama yapan AFAD Müdürü Oktay Ayğan, “Bugün de Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün organizasyonunda bulunduğumuz bölgede bir yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikata, UMKE ekipleri, AFAD, İtfaiye ekipleri ve işletmede çalışanlar katıldı. toplamda 11 araç, 44 personel katıldı. yıl boyu bu tatbikatlarımız devam edecek. 15 Haziran’da da tüm ekiplerin katılımıyla 26 farklı kurumun katılımıyla tam tatbikatını gerçekleştireceğiz. Bu gibi durumların tatbikatlarda kalmasını diliyoruz. Ama olabilecek olaylara karşı da hazırlıklı olmamız içinde bunları eğitimler ve zaman zaman da tatbikatlarla pekiştirmemiz lazım” dedi.

Öte yandan Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen yangın tatbikatında, senaryo gereği binada yangın çıktı. Çıkan yangında yaralı bir kişi içeride mahsur kaldı. Yangın ihbarı alan itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye kısa sürede intikal etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ardından binada mahsur kalan vatandaş AFAD, UMKE, 112 Acil ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan çıkarılarak ambulansa taşındı. Gerçeği aratmayan yangın tatbikatı renkli görüntülere de sahne oldu.

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