Karslı atlet Topuz Türkiye şampiyonu oldu

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Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Dağ Koşusu Şampiyonası Gümüşhane’de yapıldı. Şampiyonada Berivan Topuz Türkiye Şampiyonu oldu.

Kars Belediyesi Kros Takımı sporcularından Berivan Topuz, Gümüşhane'de düzenlenen Türkiye Dağ Şampiyonası U18 kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak 2426 Haziran 2022 tarihinde İtalya'da yapılacak olan Dünya Dağ Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

5,3 kilometre U18 kategorisinde kızlarda; Berivan Topuz1’inci, Feride Gülşen 2’inci, Gülcan Duman ise 3’üncü oldu.

Kızlar kategorisinde birinci olan Berivan Topuz, yarışı bitirir bitirmez telefona sarılarak, şampiyonluğunu babasıyla paylaştığı ortaya çıktı.

Yarışların ardından her kategoride ilk 3'e giren sporculara madalyaları törenle takdim edilirken, Topuz’un Türkiye Şampiyonu olması Kars’ta sevinçle karşılandı.

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