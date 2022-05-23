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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk Peynir Müzesi Kars’ta Kars turizmine kazandırılan müze yoğun ilgi görüyor

İHA

Türkiye’nin ilk Peynir Müzesi Kars’ta Kars turizmine kazandırılan müze yoğun ilgi görüyor

Kars, turizmine kazandırılan Peynir Müzesi, Dünya’nın 18’inci ve Türkiye’nin ilk ve tek müzesi olarak yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Peynir Müzesi’ni 3 ayda 12 bin kişi ziyaret etti.
30’dan fazla peynir çeşidinin sergilendiği, "Dünya’nın 18. Peynir Rotası" olarak tescillenen, Türkiye'de ilk ve tek olan 'Peynir Müzesi’ Kars'ın yeni turizm destinasyon noktası olarak öne çıkmaya başladı.
“Tarihimizi de anlatmamız gerekiyordu”
Peynir Müzesi’nde tarihi anlatmak gerektiğini belirten Müze Müdürü Yeşim Koç, “Burası aslında 1734 yılında yapılmış bir tabya, ismi Süvari Tabya olarak geçiyor. Aynı zamanda Dere Tabyası olarak biliniyor. Özellikle tarihi açıdan bizim için önemliydi bu bina, tarihimizde mutlaka gelen misafirlerimize anlatmamız gerekiyordu” dedi.
Koç, “İçerisine girdiğimiz zaman burada özellikle Kars peynirlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Kars peynirlerinin tamamıyla imalatından satışına kadar anlatmaya çalışıyoruz. Yayla bölümümüz var, süt sağım alınımız var. Endemik bitki bölümümüz var. Gravyer imalat bölümümüz var. Osmanlı evler, Rus binalarını tanıttığımız bölümlerimiz mevcut” diye konuştu.
“3 ayda 12 bin kişi ziyaret etti”
Peynir Müzesi’nin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Müze Müdürü Yeşim Koç, “Yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Hem turizm açısından aslında burası çok önemli oldu. Hem de Kars halkı tarafından da yoğun bir ilgiyle karşılaştık. 3 aylık bir müzeyiz. Şubat ayından beri açık müzemiz, Şubat ayından bugüne kadar gelen ziyaretçi sayımız 12 binin üzerinde, bu yönüyle gurur verici, inşallah daha fazla olacaktır, daha da artacaktır ziyaretçi sayımız” şeklinde konuştu.
Kars Peynir Müzesi’nde ahır bölümü, içi süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam ve peynir yapımı, peynirin imalat serüveni anlatılırken, geçmişten günümüze peynir yapımında kullanılan araç ve gereçler de sergileniyor.
Dere Tabyası’nın tarihçesinin de anlatıldığı bölümün de yer aldığı müzede temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara Gazi Garı, gravyer yapım salonu, peynir salonu, Kars evleri, şefin bölümü, atölye bölümleri de bulunuyor.
Peynir yapımının hareketli olarak canlandırıldığı Peynir Müzesi’ni 3 ayda 12 bin kişi ziyaret etti.

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