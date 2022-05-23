Motosiklet çarpan Elif hemşire, son yolculuğuna uğurlandı



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)NEVŞEHİR´de, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren hemşire Elif Yılmaz (47) memleketi Kars'ta yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, 21 Mayıs akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Melih İ. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 2 çocuk annesi hemşire Elif Yılmaz´a çarptı. Kazada sürücü ile Elif Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Elif Yılmaz´ı Nevşehir Devlet Hastanesi´ne, sürücüyü ise özel hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 23 yıllık hemşire Elif Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bugün sabah saatlerinde kara yolu ile Kars'a getirilen Elif Yılmaz'ın cenazesi yakınlarının gözyaşları ile karşılandı. Bülbül Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından hemşire Yılmaz, mezarlıkta toprağa verildi . Cenaze töreninin ardından Elif Yılmaz'ın eşi Yüksel Yılmaz ve yakınları, taziyeleri kabul etti. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-05-23 14:01:49



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