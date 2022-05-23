Kars’ta iki aile arasındaki kırgınlık son buldu

Kars’ta iki aile arasında uzun süreden beri süregelen kırgınlık son buldu.

Kars’ın Arpaçay ilçesinde Bozkurt ve Çobanoğlu ailelerinin arasında uzun süreden beri devam eden kırgınlık Belediye Başkanı Erçetin Altay ve Arpaçay’da hatırı sayılır kişileri araya girmesiyle birlikte taraflar bir araya gelerek barıştı.

Bozkurt ve Çobanoğlu aile fertleri bir birlerine sarılarak aradaki kırgınlığa son verirken, buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Başkan Erçetin Altay, “Bu güzel günde Bozkurt ve Çobanoğlu ailelerinin arasındaki kırgınlığı barışla sonlandırmanın mutluluğunu yaşadık. Bu güzel ve hayırlı işe katkı sunan herkese şahsım, ilçem ve iki aile adına teşekkür ederim” dedi.

Bozkurt ve Çobanoğlu aileleri daha sonra çay içti sohbet etti. Arpaçay’da iki aile arasındaki kırgınlığın sona ermesi sevinçle karşılandı.

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