Sarıkamış yağan karla beyaza büründü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerdeki köyler kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Mayıs ayında yağan kara hazırlıksız yakalanan çobanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.