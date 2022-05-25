Sarıkamış yağan karla beyaza büründü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerdeki köyler kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Mayıs ayında yağan kara hazırlıksız yakalanan çobanlar büyük şaşkınlık yaşadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.