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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta “İnterhas Tanıtım Günleri” toplantısı yapıldı

İHA

Kars’ta “İnterhas Tanıtım Günleri” toplantısı yapıldı

Kars'ta, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ile sektör paydaşlarından İnterhas Firması işbirliğinde "İnterhas Tanıtım Günleri" toplantısı düzenlendi.
Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Soylu, Cumhur Saltan, Murat Oymak ile Kars ve Ardahan'da görev yapan çok sayıda serbest veteriner hekimin katıldığı toplantı Başkan Ercan Ödül'ün açılış konuşması ile başladı.
Açılış konuşmasından sonra firma yetkililerinden Veteriner Hekim Özkan Kertikoğlu'nun "Koruyucu Hekimlik" konulu sunumu ve firma yetkilisi Gürcan Öner'in sunum ile devam eden toplantı sonunda Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasının bölgemiz hayvancılığı için yapılacak projelerde sektör paydaşlarından İnterhas Firması ile işbirliği yapılması kararlaştırıldı.
VHO tarafından organize edilen bilgilendirme toplantısı yoğun ilgi gördü, Başkan Ercan Ödül, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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