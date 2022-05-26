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Siber polisten, Kars merkezli 4 ile kargo dolandırıcılığı operasyonu: 15 gözaltı

DHA

Siber polisten, Kars merkezli 4 ile kargo dolandırıcılığı operasyonu: 15 gözaltı


Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta kargo takip bilgilerini öğrendikleri kişilerin adına sahte kimlik düzenleyerek ürünü teslim aldıkları belirlenen 15 kişi, Kars Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Digor ilçesinde yaşayan A.Y.'nin kargo dolandırıcılığına uğradığı ihbarı üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, fiziki ve teknik takibe başladı. Dört ay süren takip sonucu Kars merkezli İstanbul, İzmir ve Mersin´de 20 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kars'tan M.Y. ve İ.Ş. isimli 2 kadın, İstanbul´dan T.K., A.B.E., M.F.B.Ç., F.N., Ö.C., B.K., G.K., İzmir´den M.B.Ç., H.İ.K., M.Ç., Ş.A., M.F.S. ve Mersin´de M.F.S. yakalanarak gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 15 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda 92 bin 745 TL ve bin dolar nakit para, 440  banka ve kredi kartı, 110 simkartı, 29 cep telefonu, 14 laptop-tablet, 9 flash bellek, 4 fişek, 3 sahte kimlik ve 8,10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlatıldı. 
SAHTE KİMLİK DÜZENLEYEREK DOLANDIRDILAR
Kars'a getirilen şüphelilerin, İnternet üzerinden vatandaşların satışa koyduğu değerli elektronik aletleri cep telefonu, ekran kartı, laptop satın alma vaadi ile iletişime geçtikleri belirlendi. Kargo ve iletişim bilgilerini alan şüphelilerin, kargo alıcıya ulaşmadan alıcı adına sahte kimlik düzenlemek suretiyle kargo şirketinden aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca, yaşadıkları şehirlerde oturan tespit ettikleri satıcıların ürünü kargoladığı an bayiye gidip, sahte kimlikle kargoyu göndermekten vazgeçtiğine dair beyan verip ürünü geri aldıkları da belirlendi.
YENİ DOLANDIRICILIK TURU
Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; kargo dolandırıcılığının yeni bir dolandırıcılık yöntemi olduğu bildirildi. Emniyet açıklamasında, ilk defa Kars'ta tespit edilen olayla ilgili, halkın bilinçlenmesi açısından bu tarz dolandırıcılıklara maruz kalan vatandaşların en yakın kolluk birimine veya savcılıklara müracaat etmeleri istendi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-05-26 19:13:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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