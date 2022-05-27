Kars’ta anneler bilgilendiriliyor

Benzine ve motorine bir zam daha geliyor

Kars’ta polis anne ve anneleri bilgilendiriyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıkamış ilçesinde yapılan 5 ayrı bilgilendirme toplantısında, İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan “En İyi Narkotik Polisi Anne projesi ve UYUMA” uygulaması hakkında bilgi verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 187’si anne ve anne adayı olmak üzere toplam 291 kişiye “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ve UYUMA” uygulamasını anlattı. Uygulamanın nasıl kullanılacağını gösterdi. Polisin bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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