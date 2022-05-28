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Kars’ta balıkların "ölüm" göçü başladı Engelleri aşmaya çalışan tatlı su kefalleri kameralara yansıdı

İHA

Kars’ta balıkların "ölüm" göçü başladı Engelleri aşmaya çalışan tatlı su kefalleri kameralara yansıdı

Kars'ta tatlı su kefalleri, yumurtalarını durgun sulara bırakmak için akıntıya karşı mücadele ettikleri ölüm göçüne başladı.
Her yıl mayıs ayında Kars’a 10 kilometre uzaklıkta bulunan HES Barajı önüne gelen binlerce balık, akıntıya karşı kilometrelerce yol alarak yumurtalarını bırakacak güvenli yerlere çıkmaya çalışıyor. Önüne çıkan engelleri atlayarak geçmeye çalışan balıklar kameralara yansıdı.

“Balıklar sürekli atlıyor, sabahtan beri onları izliyoruz”
İstanbul’dan geldiğini ifade eden Sadrettin Akkay, “Burada gezerken balıkların göçünü gördüm, yumurtalarını bırakıyorlar. Çok dikkatimi çekti. Sürekli izliyoruz, ne kadar güzel bir manzara böyle bir manzarayı izlemek her insana nasip olmaz. Seneye tekrar gelmeyi düşünüyorum. Böyle güzelliği gördüm. Balıklar sürekli atlıyor, sabahtan beri onu izliyoruz” dedi.

Kilometrelerce yol baraj önünde son buluyor
Kars Çayı boyunca akıntılarla mücadele eden ve onlarca balığın martılara ve çeşitli etkenlere maruz kalarak öldüğü göç, baraj tribünleri önünde son buluyor. Baraj tribünleri önüne kadar gelen balıklar, buradan yukarı çıkamıyor. Baraj tribünleri önünde sıkışıp kalan balıklar, yumurtalarını bu bölgede bırakıyor.
Öte yandan yumurtalarını sağlıklı ve güvenli yerlere bırakmak için verilen mücadele sonrasında balıklardan yüzlercesi ya martılara yem oluyor ya da balıkçılar tarafından avlanıyor. Tatlı su kefalleri, daha kolay üreme dönemi geçirebilmeleri için şelaleler ve derelere sürüler halinde akın ederken, önlerine çıkan doğal ve yapay engelleri ise atlayarak geçmeye çalışıyor. Balıkların ölümüne göçü ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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