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Kars'taki kargo dolandırıcılığı operasyonuna 9 tutuklama

DHA

Kars'taki kargo dolandırıcılığı operasyonuna 9 tutuklama


Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS merkezli 4 ilde internetten kendilerine sipariş verenlerin adına sahte kimlik düzenleyip, ürün adrese ulaşmadan geri alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan 15 şüpheliden 9´u tutuklandı.
Digor ilçesinde yaşayan A.Y.'nin kargo dolandırıcılığı ihbarı üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma başlattı. 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Kars merkezli İstanbul, İzmir ve Mersin'de operasyon düzenledi. 20 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, M.Y., İ.Ş., T.K., A.B.E., M.F.B.Ç., F.N., Ö.C., B.K., G.K., M.B.Ç., H.İ.K., M.Ç., Ş.A. ve M.F.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden T.K.'nin çete lideri olduğu ve 64 farklı suç kaydı bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 92 bin 745 TL ve 1000 dolar, 440 banka ve kredi kartı, 110 sim kartı, 29 cep telefonu, 14 laptop, 9 flash bellek, 4 fişek, 3 sahte kimlik ve 8,10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
SAHTE KİMLİK DÜZENLEMİŞLER
Şüphelilerin, internet üzerinden değerli elektronik aletler, cep telefonu, ekran kartı ve laptop ilanı verdikleri belirlendi. Kendileriyle iletişime geçip ürünü satın alan kişilerin adına sahte kimlik düzenleyen şüphelilerin, kargo ulaşmadan ürünü kargo şirketinden geri aldıkları tespit edildi.
Şüphelilerin ayrıca, yaşadıkları şehirlerde oturan satıcıları da dolandırdıkları tespit edildi. Satıcıların ürünü kargoya verdikten sonra bayiye gidip, bu kişilerin adına çıkardıkları sahte kimlikle kargoyu göndermekten vazgeçtiğine dair beyan vererek ürünü geri aldıkları belirlendi.
MİLYONLARCA KİŞİNİN BİLGİLERİNE ULAŞMIŞLAR
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ele geçirilen bilgisayarlarda yapılan incelemede 570 kişiye ait e-devlet giriş bilgileri, 53 milyon 700 bin kişiye ait kimlik ve adres bilgisi ile vatandaşların ikamet adresi, aynı binada oturan komşuların listesi, dijital olarak hazırlanmış basıma hazır polis, asker, MİT, avukatlık mesleklerine ait sahte kurum kimlikleri tespit edildi. Polis ekipleri listeleri ve sahte kurum kimliklerine el koyarak muhafaza altına aldı.
HACKERLERDEN SATIN ALINMIŞ
Şüphelilerin, vatandaşların kimlik ve adres bilgilerini, 2015 yılı genel seçimlerinde oy kullanan kişilerin verilerini çalan hackerlerden satın aldığı ve 570 kişinin e-devlet şifrelerinin de kendileri tarafından kurulan sahte web sitelerinden elde ettikleri belirtildi.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 15 şüpheliden çete lideri olduğu ileri sürülen T.K. ile İ.Ş., M.B.Ç., H.İ.K., A.B.E., M.F.S., M.F.B.Ç., M.Y. ve G.K. tutuklandı. 2´si adli kontrol şartıyla 6 kişi ise serbest bırakıldı.
KARS EMNİYETİ UYARDI
Bu arada Kars Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan açıklamayla vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın özellikle kendisini banka personeli ve kamu personeli olarak tanıtan dolandırıcılara karşı çok dikkatli olması, kredi ve banka kartına ait bilgileri ve kendisine SMS olarak gönderilen şifreleri bu kişilerle kesinlikle paylaşmaması, devlet kurumlarına ve bankalara ait resmi sitelerin kopyalarına dikkat etmesi, dolandırıcıların özellikle bu tür resmi sitelerin kopyalarını oluşturarak vatandaşlarımızı kendi sitelerine yönlendirip kart ve kimlik bilgilerini kendi datalarına işleyerek dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, vatandaşlarımızın dijital ortamda çok dikkatli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın dijital kanallarda tehditlerden korunması için bu tür planlı ve takipli çalışmalarımız aralıksız sürecektir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-05-28 10:22:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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