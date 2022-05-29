Selim’de kurulan seraya ilk fide dikildi

Selim’de seralar kurularak, ilk fideler dikildi.

Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, ilçede çitçi ve üreticilerle alternatif tarım alanlarına yönlendirmeye devam ediyor. Üreticilerle günlük toplantılar yapan Ödül, ekilebilir tarım arazilerinde hangi ürünlerin ekileceği konusunda da üreticileri bilgilendiriyor.

Selim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne atadığı günden itibaren sürekli saha olan ve başta ayçiçeği olmak üzere birçok bitkinin Selim topraklarında yetişebileceğini üreticilere anlatan Ödül, ilçede seraları da kurdurmaya başladı.

Kars İl Tarım İl Müdürlüğü’nce tahsis edilen sera, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat mühendislerinin özverili çalışmaları ile kuruldu.

Kurulan seraya ilk fide dikimleri İlçe Müdürü Ercan Ödül ve personeli tarafından gerçekleştirildi. Selim’de sera kurumlarına devam edileceği öğrenildi.

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