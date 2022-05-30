Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi’nde çalışmalar sürüyor

“Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi” çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı bağlamında desteklenen ve tamamlandığında Kars’a 1 milyon turist getirecek olan ‘Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi” çerçevesinde tarihi mekanların duvarları boyalardan temizleniyor.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu ile finanse edilen ‘Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi’ Kars kent merkezi ile Ani Ören Yeri’nde hayata geçirildi. Kent merkezindeki Haydar Aliyev Caddesi ve Ani Ören Yerinde başlatılan çalışmalarda cephe iyileştirmesi ve çevre düzenlemesi yapılıyor.

Yaklaşık 50 Milyon TL bütçeli ve 2,5 yıl süreceği düşünülen Proje çerçevesinde Kars kent merkezinde bulunan tarihi binalara çeşitli iyileştirme çalışmaları ile zengin tarihi kültürel dokunun korunması ve bu zengin mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Projenin uygulandığı Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan 7’si kamu binası olmak üzere 22 adet tescilli ve 12 adet tescilsiz bina için projenin inşaat bileşeni bağlamında cephe iyileştirmesi yapılıyor.

Proje ile cadde de kaldırım yenilemesi, aydınlatma işleri, çevre düzenleme işleri, işaret levhaları ve sokak mobilyaları montajı yapılarak yaklaşık 680 metrelik bir turistik güzergah oluşturulacak.

Bunun yanı sıra Ani Ören Yerinin etrafının koruma çitleriyle kapatılması, sokak mobilyaları ve yönlendirme ile bilgilendirme tabelaları ile donatılması sağlanacak. Proje ile gerçekleştirilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile kentteki turizm işletmeleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşların kurumsal kapasiteleri artırılacak.

Kars’ın Türkiye ve dünyada şehir markası olarak tanınması için tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yapılacak. Turistler için daha iyi bir destinasyon oluşturulması ve sürdürülebilir turizm ortamının tesis edilmesi hedefleniyor.

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